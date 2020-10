Palermo si candida a "Capitale italiana del libro 2021", Orlando: "Simbolo di crescita culturale"

La Giunta comunale di Palermo ha avanzato la candidatura della città di Palermo al titolo di Capitale italiana del libro 2021, approvando contestualmente il dossier inviato al Mibact.

«Grazie al Patto per la lettura in città, avviato già nel 2018 - dice il sindaco, Leoluca Orlando - il libro a Palermo è e sempre più deve essere punto di incontro tra scrittori e lettori, scuola e vita, librai ed editori, librerie e strade. Il libro a Palermo come conferma e simbolo di un continuo cammino di crescita culturale e di rigenerazione umana che utilizza e coniuga analogico e digitale a servizio delle persone».

