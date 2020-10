"L'Esule Fiumana", si presenta a Palermo il libro di Marilù Furnari e Martina Spalluto

"L'Esule Fiumana - Racconto di una vita", il libro scritto a quattro mani da Marilù Furnari e Martina Spalluto, madre e figlia, sarà presentato il 23 ottobre alle ore 18.15 da Giorgio Trizzino presso Gattopardo Coffee Book di Via Autonomia Siciliana 118 a Palermo. Sarà presente anche la protagonista del libro.

La storia, la memoria è tutto per un uomo, per una donna per un paese. Oggi più che mai in un mondo spesso distratto da migliaia di notizie che si susseguono una dietro l'altra, ricordare e non dimenticare il passato è quanto mai importante.

La storia di un popolo è fondamentale per cercare di non ripetere gli errori tragici del passato. Una possibilità data agli uomini che troppe volte non è stata volutamente colta.

È un libro della memoria. È la biografia di Lenci De Santis, esule fiumana, rispettivamente mamma e nonna delle autrici, che giunge nei campi profughi di Termini Imerese e lì si innamora e si sposa con il monrealese Pippo Furnari.

È lei che racconta alla figlia Marilù e alla nipote Martina, tutte le vicissitudini trascorse a Fiume durante il periodo post-bellico e durante l'invasione dei partigiani titini, l'esodo da Fiume e la definitiva sistemazione in Sicilia.

La vita da adulta le regalerà le gioie di una famiglia "normale" ma inesorabilmente il ricordo delle vicende vissute la accompagnerà fino a sfociare proprio come un “fiume” nel desiderio di racconto affinché il passato non venga dimenticato e sia chiave di lettura per il presente.

Il ricordo delle foibe accompagnerà la vicenda umana della protagonista la cui vita è stata caratterizzata dalla riservatezza. Nell'età avanzata decide di raccontare per tramandare questi ricordi .

