Alla scoperta della Cattedrale di Cefalù con gli itinerari de "Le vie della Bellezza"

Per tutto il mese di ottobre a Cefalù sarà possibile prendere parte a “Le Vie della Bellezza” della Cattedrale. Nonostante la stagione estiva sia ormai conclusa, gli itinerari di visita continuano a stupire quotidianamente moltissimi turisti affascinati dal patrimonio artistico e culturale che si mostra ai loro occhi.

La Cattedrale di Cefalù dal 3 luglio 2015 è stata inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanità all’interno del Sito Seriale Unesco “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”.

La Cooperativa Sociale Il Segno lancia l’iniziativa de “Le Vie della Bellezza” per promuovere, ancora una volta, la fruizione di un luogo ricco di storia, per ri-scoprire la bellezza che si nasconde all’interno degli ambienti adiacenti la Cattedrale.

Tra i luoghi visitabili all’interno dell’Itinerario: le Torri e i Tetti lato sud della Cattedrale, una vista mozzafiato a 360˚ sul borgo cittadino, dalla Rocca sino al mare. L’area dei Mosaici. La Sacrestia con i suoi preziosi paramenti sacri ricamati in oro e pietre preziose. Il Tesoro, tra argenti sbalzati e cesellati, oggetti rari e unici come il Reliquiario del Sacro Legno di re Ruggero II. Il Salone Sansoni, un elegante ambiente del Palazzo Vescovile interamente affrescato e arredato con mobili d’epoca, adibito a sala di rappresentanza. La Cappella Vescovile, che custodisce numerose opere d’arte, come l’icona costantinopolitana dell’Eleusa risalente al XII sec. Il Chiostro Canonicale, meraviglioso capolavoro di maestranze romaniche, mostra il suo splendore attraverso i capitelli istoriati sorretti da eleganti colonnine binate alla base di slanciati archetti ogivali.

Orari di fruizione: tutti i giorni, 10.00-13.00/15.00-19.00. Ingresso consentito fino a 15 min prima

della chiusura.

Ticket: con un unico ticket da € 10,00 è possibile visitare tutti i luoghi! ( ridotto € 7,00 per studenti, insegnanti, over 65 anni, forze dell’ordine, giornalisti). È altresì possibile effettuare l’acquisto di Itinerari parziali.

Modalità di prenotazione: nell’osservanza dei protocolli di sicurezza e delle attuali normative in materia di Covid-19, gli ingressi sono contingentati ed è vivamente consigliata la prenotazione sul portale ufficiale QUI che consente di avere diritto al salta-fila.

L’ingresso al percorso e l’uscita sono differenziati; si accede unicamente da Via Passafiume (lato destro della Cattedrale). L’ingresso è dotato di dispenser gel mani igienizzante ed ai visitatori verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere ai percorsi. È obbligatorio indossare la mascherina durante tutto lo svolgimento della visita.

