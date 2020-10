Teatro Massimo, manifestazione d’interesse per l’allestimento di bookshop e bar

È stato pubblicato sul sito della Fondazione Teatro Massimo un “Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse” per l’assegnazione in concessione di spazi del Teatro Massimo per l’allestimento e la gestione del bookshop e dell’esercizio bar-ristorazione.

Gli operatori interessati potranno prendere visione dei locali e degli spazi offerti in concessione e dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.10.2020. Il servizio dovrà essere attivato a partire da giovedì 7 gennaio 2021.

L’avviso con la specifica dei requisiti richiesti e i moduli da compilare per partecipare sono disponibili sul sito del Teatro Massimo: https://www.teatromassimo.it/audizioni-selezioni-e-bandi/audizioni-e-selezioni/manifestazione-di-interesse-per-assegnazione-in-concessione-bookshop-e-servizio-bar-ristorazione-del-teatro-massimo-di-palermo.html

Per informazioni 091 6053427 acquisti.teatromassimo@legalmail.it www.teatromassimo.it

