L'associazione "La Nuova Panormo" annuncia un ricco calendario di spettacoli insieme alla compagnia teatrale "Araldo del Vespro", in programma dal 17 ottobre 2020 al 17 aprile 2021, al Teatro Don Bosco Ranchibile, in via della Libertà, 199, a Palermo.

Rosalia Sinibaldi e la sconfitta della peste a Palermo, un simpatico Babbo Natale che, in vista della vigilia e del suo lungo viaggio intorno al mondo, può contare sull’aiuto dei suoi fidati elfi. E, ancora, la storia d’amore travagliato tra Badamante e Ruggero. Infine, un viaggio che porterà tre giovani a trovare il loro posto nell’Olimpo.

Si comincia con “Rosalia: da pupi a realtà”. Appuntamento sabato 17 ottobre, alle 21:00, con lo spettacolo che, dopo essere stato rinviato a causa del Coronavirus, ha registrato il “tutto esaurito” lo scorso 4 settembre, sempre al Teatro Don Bosco Ranchibile, dove, verrà presentato, ancora una volta, come un dialogo tra un nonno puparo e la nipotina che, dopo aver visto per la prima volta uno dei pupi del nonno, curiosa, ne chiederà l'identità. Le scene racconteranno la storia della Santuzza e del miracolo che la fece eleggere a Santa Patrona della città di Palermo.

A seguire, “Natale al Polo Nord”, sabato 5 dicembre, alle 21:00, una commedia adatta alle famiglie, dedicata ai più piccoli, che vede protagoniste le creature natalizie più famose al mondo: gli elfi, instancabili aiutanti di Babbo Natale.

E, ancora, il nuovo anno porterà con sé una delle storie d’amore più struggenti: quella di Bradamante e Ruggero. In scena, allora, sabato 13 marzo, alle 21:00, “L'aquila e il Leone”. Dal format "Da pupi a realtà" arriva una delle storie d'amore più antiche della nostra tradizione. Lo spettacolo racconterà, infatti, di Bradamante e Ruggero. La prima, devoto paladino alla corte dell'imperatore Carlo Magno, l'altro fiero combattente tra le schiere dei Saraceni. I due si innamoreranno e affronteranno mille battaglie prima di poter coronare il loro sogno d'amore.

Gran finale, poi, con “Olimpici”, per un fine settimana “divino”, in programma sabato 17 aprile 2021, alle 21:00. Come si diventa dèi? Olimpici racconta le avventure di 3 giovani che intraprenderanno un viaggio nell'antica Grecia per scoprire il loro ruolo nell'Olimpo.

"Dopo aver raggiunto un traguardo importante personale, con la realizzazione di un evento dedicato alla Santa Patrona e nei luoghi dove il suo culto ha avuto inizio, un altro traguardo lo raggiungo con la realizzazione del primo cartellone della compagnia “Araldo del Vespro” – spiega Giuseppe Bongiorno, presidente dell’Associazione “La Nuova Panormo” e regista della compagnia teatrale “Araldo del vespro” -. Sono orgoglioso e fiero del lavoro svolto dai miei ragazzi in questo periodo. Grazie all’impegno di tutti abbiamo raggiunto ottimi traguardi, riuscendo a riportare la nostra antica cultura e i nostri racconti ad una nuova luce e modernità, che affascina il nostro pubblico. Con questo cartellone presenteremo, in quattro spettacoli, l’identità della nostra compagnia teatrale mostrando al pubblico che qualcosa di antico può essere rivisto in chiave moderna e renderlo attuale. Ringrazio i membri del nostro gruppo di lavoro e tutti coloro che ci seguono e che credono in quello che facciamo".

