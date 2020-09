Settembre musicale a Palermo, quattro appuntamenti con l'Orchestra Sinfonica Siciliana

Quattro appuntamenti imperdibili con l'Orchestra Sinfonica Siciliana a Palermo. Un settembre musicale tutto da assaporare e che completa la stagione estiva nei principali poli culturali della città.

Ecco il programma

Venerdì 25 doppio appuntamento:

alle ore 20.30 al Chiostro del Giardino dei Giusti dove si esibirà il Quartetto Euterpe (Salvatore Tuzzolino, Ivana Sparacio violini; Giancarlo Tuzzolino violoncello; Riccardo Scilipoti clavicembalo) con le musiche di Vivaldi (Sonate da camera a 3 op.1 - sonate n.1,6,8,11-). Ingresso gratuito fino ad esaurimento di 100 posti (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/estate/vivaldi);

dove si esibirà il Quartetto Euterpe (Salvatore Tuzzolino, Ivana Sparacio violini; Giancarlo Tuzzolino violoncello; Riccardo Scilipoti clavicembalo) con le musiche di Vivaldi (Sonate da camera a 3 op.1 - sonate n.1,6,8,11-). Ingresso gratuito fino ad esaurimento di 100 posti (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/estate/vivaldi); alle ore 21 alla Chiesa dello Spasimo con I Fiati dell’OSS (Gabriele Palmeri, Maria Grazia D’Alessio oboi; Angelo Cino, Alessandro Cirrito clarinetti; Luciano L’Abbate, Rino Baglio, Gioacchino La Barbera corni; Laura Costa, Giuseppe Barberi fagotti; Enrico Corli violoncello; Damiano D’Amico contrabbasso); musiche di Mozart (Serenata in mi bemolle maggiore KV 375) e Dvorak (Serenata in re minore per fiati, violoncello e contrabbasso op.44). Il costo del biglietto è di 5 € acquistabile (preferibilmente tramite pagamento elettronico) al botteghino del Politeama (aperto dalle ore 9 alle 13) tel.0916072532/533, un’ora e mezza prima del concerto allo Spasimo o ancora online su Vivaticket (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/estate/mozart-dvorak);

Sabato 26 alle ore 21 si torna in piazza Ruggero Settimo con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta dal maestro Salvatore Percacciolo, al corno inglese Maria Grazia D’Alessio. Musiche di Beethoven (Egmont), Jacob (Rapsodia per Corno inglese e orchestra d’archi) e Dvorak (Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo”). Anche qui il costo del biglietto è di 5 € acquistabile (preferibilmente tramite pagamento elettronico) al botteghino del Politeama (aperto dalle ore 9 alle 13) tel.0916072532/533, un’ora e mezza prima del concerto allo Spasimo o ancora online su Vivaticket (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/estate/beethoven-jacob-dvorak).

Ultimo concerto di settembre domenica 27 alle ore 18.30 al Complesso di Sant’Antonino. Musiche di Rota, Morricone e Williams eseguite dal Quintetto di ottoni dell’OSS: Rino Baglio corno, Salvatore Magazzù, Giovanni Guttilla trombe, Giuseppe Bonanno, Calogero Ottaviano tromboni. Il costo del biglietto è di 5 euro acquistabile presso il botteghino del Politeama (dalle ore 9 alle 13) oppure online (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/estate). Non ci sarà botteghino in loco un'ora prima del concerto.

“Siamo contenti di questo settembre musicale, - commenta il sovrintendente della FOSS, Antonio Marcellino - completamento della stagione estiva della nostra orchestra. Una stagione che, malgrado la fase storica difficile generata dalla pandemia, è stata vivace e piena di appuntamenti in tutta la Sicilia. Ottobre si aprirà con la partecipazione a Taobuk e la Settimana di Musica Sacra di Monreale per procedere con la nuova stagione 2020/2021 dell’OSS. Si va avanti con entusiasmo e determinazione, la risposta del pubblico è gratificante e incoraggiante“.

