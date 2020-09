Musica, il palermitano Giuseppe Alaimo vince il concorso indetto da Oida e Cristicchi

Si chiama Giuseppe Alaimo, ha 21 anni, ed è residente a Gangi, in provincia di Palermo. È lui che, con la sua melodia 'Ombra malinconica', ha vinto il concorso di composizione 'Il primo giorno' indetto da Oida-orchestra instabile di Arezzo e dal cantautore romano Simone Cristicchi.

Alaimo ha prima superato la valutazione della commissione guidata dal noto Maestro Valter Sivilotti e poi ha vinto con il voto popolare sulla pagina Facebook guadagnando 2063 like e moltissimi commenti.

Il giovane di Gangi si è aggiudicato l’arrangiamento del suo pezzo a cura del Maestro Sivilotti e l’esecuzione del brano durante il prossimo concerto di Oida, con Simone Cristicchi, che si terrà il prossimo anno.

"Questa musica vola" ha commentato Simone Cristicchi con un video nei suoi canali social. Più di 40 gli elaborati arrivati, da Milano a Palermo, per la competizione rivolta ai musicisti italiani under 25 ai quali era stato chiesto di comporre una melodia per accompagnare il testo poetico inedito di Simone Cristicchi "Il primo giorno del mondo nuovo", scritto durante il lockdown, con un grande messaggio di speranza.

Eleonora Petta (14 anni, di Isernia) e Francesco Mencarini (20 anni, di Loro Ciuffenna vicino ad Arezzo) hanno ottenuto il secondo e il terzo posto. La commissione ha poi assegnato un premio speciale al 18enne umbro Michele Braganti.

