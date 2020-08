"Poteva andare meglio", a Palermo lo spettacolo della "iena" Cristiano Pasca

Dal 7 al 9 agosto, al teatro Ditirammu di Palermo, andrà in scena “Poteva andare meglio” scritto e interpretato da Cristiano Pasca e Roberto Pizzo, con la partecipazione di Giovanni Mangalaviti.

Un’ora di spettacolo che racconta in modo ironico, pungente e provocatorio, come i due protagonisti hanno vissuto la quarantena e tutto ciò non hanno ancora avuto il coraggio di raccontare.

Il primo ha passato 57 giorni (perché due giorni prima della chiusura era a casa col mal di schiena) in 45 mq a Roma, il secondo invece ha trascorso 55 giorni di quarantena in casa con moglie e figlia neonata.

Cosa ricordiamo di questo periodo trascorso in casa? I flash mob, le videochiamate con la famiglia, gli aperitivi su Zoom, lo smart working. Tutti abbiamo urlato, sperato, immaginato, che una volta finito il lockdown ne saremmo usciti migliori. Ma è davvero andata così? È andato veramente tutto bene o… #PotevaAndareMeglio?

