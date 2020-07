Palermo saluta Giuseppe Lo Manto, oggi i funerali dello studioso morto dopo una lunga malattia

Si terranno oggi, presso la chiesta Sant'Ernesto a Palermo i funerali di Giuseppe "Pippo" Lo Manto morto ieri a 70 anni dopo una lunga malattia. Per oltre due decenni, dal 1997, ha organizzato a Palermo la Settimana di studi danteschi, una delle più importanti manifestazioni nazionali su Dante e sulla Divina commedia.

Lo Manto aveva insegnato al liceo scientifico ed era in pensione da alcuni anni. Lo Manto lascia la moglie e tre figli.

"Con la scomparsa di Giuseppe Lo Manto il mondo della cultura perde una di quelle rare figure di cultore e appassionato che ha speso la propria vita per avvicinare i cittadini, a partire dai più giovani, alla letteratura. La 'suà settimana di studi Danteschi, iniziata quasi in sordina all’interno del liceo Einstein, era nel tempo divenuta un appuntamento stabile del panorama culturale d’eccellenza del nostro paese". Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. "Un’eccellenza mai isolata, mai avulsa dalla realtà, ma anzi attenta a cogliere e restituire i profondi legami fra la letteratura, e l’arte in generale, e il nostro vivere quotidiano da cittadini attivi - continua Orlando -. Sono vicino con affetto ai suoi familiari e amici, conscio che se Palermo ha compiuto grandi cambiamenti culturali in questi anni lo si deve proprio a persone tenaci e appassionate come Pippo".

© Riproduzione riservata