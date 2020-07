Teatro per i bambini a Palermo, gran finale al Libero con lo spettacolo "Amici diversi"

Il teatro dedicato ai più piccoli chiude la rassegna estiva del Libero nel parco di Villa Filippina a Palermo.

Venerdì 31 luglio, alle 11, in scena Amici diversi, spettacolo ideato e diretto da Salvo Dolce, realizzato in collaborazione con il Planetario di Villa Filippina, che programma attività per bambini e ragazzi e per famiglie.

Lo spettacolo narra la storia dell’amicizia tra un gatto nero e un topo vagabondo, a primo impatto impensabile. Due esseri solitari che fanno parte di universi paralleli, troppo diversi tra loro. Una amicizia che si scontra quindi con un mondo chiuso e primitivo, in cui sembra impossibile seguire i propri sogni e lasciarsi trasportare dall'amore. In un clima ovattato, surreale e metateatrale la storia denuncia pregiudizi e chiusure, esaltando la bellezza della solidarietà e dell'amicizia.

I piccoli spettatori saranno così avvicinati, attraverso la favola, a temi attuali come la diversità, la tolleranza, l'accoglienza e l'intercultura, introducendo l'idea che sia possibile un incontro tra popoli diversi, tra le culture che vengono in contatto, anche se le distanze sembrano a prima vista siderali. Un incontro tra mondi lontani o tra mondi vicini, proprio come avviene con il popolo dei gatti e quello dei topi.

Ingresso con obbligo di prenotazione allo 3929199609, spettacolo adatto a partire dai 5 anni di età.

