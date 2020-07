Palermo, all'università nasce il corso per attori e registi teatrali: come iscriversi

Un corso per formare attori, registi, drammaturghi. Nasce all'università di Palermo, dal prossimo anno accademico, la scuola per artisti di teatro. Il corso, il primo in Italia, nasce da un’iniziativa congiunta tra l’università e il teatro

Biondo.

«Si realizza così - ha detto il rettore Fabrizio Micari - una convergenza dello studio e della formazione universitaria

con l’esperienza teatrale. I nostri studenti saranno all’avanguardia nelle scene nel panorama mediterraneo ed europeo».

Il corso, che darà vita a una vera e propria scuola di recitazione, sarà a numero programmato: 15 posti per attori, 5 per registi e 5 per drammaturghi. Sarà un corso di laurea triennale che, oltre a rilasciare il titolo di studio, sarà "professionalizzante".

Il piano di studi prevede lezioni teoriche all’università e stage e laboratori al teatro Biondo affidati ad artisti internazionali tra cui Pamela Villoresi che del Biondo è direttrice artistica. L’iscrizione alla scuola sarà pagata dalla Fondazione Biondo, presieduta da Gianni Puglisi.

I giovani studieranno oltre alle materie dell’arte teatrale anche le lingue e concluderanno il loro percorso con uno spettacolo prodotto dal teatro Biondo. Le finalità del nuovo corso, è stato spiegato, sono quelle di «formare una nuova generazione di professionisti dello spettacolo in grado di competere ai più alti livelli».

Alla presentazione della scuola di teatro sono intervenuti - oltre al rettore, a Villoresi e Puglisi - anche il sindaco

Leoluca Orlando e il neo assessore comunale alle culture Mario Zito.

