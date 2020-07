Palermo, torna l'Aperilibro di Nuova Ipsa Editore: appuntamento con Carlo Barbieri

Dopo il lockdown è pronta a tornare la nuova stagione dell'Aperilibro con autore di Nuova Ipsa Editore. L'appuntamento è per domani, 2 luglio alle 18:30 al Gattopardo Coffeebook di via Autonomia Siciliana 118 a Palermo.

Si comincia con la prima presentazione di "Siculo babbìo. Fantasie, discursi di cafè, miniracconti e persino minigialli" di Carlo Barbieri. A discuterne con l'autore e il pubblico sarà Gaetano Basile in una serata all'insegna dell'umorismo e dell'ilarità.

Per garantire la sicurezza di tutti, i posti sono limitati a 50 persone ed è obbligatoria la prenotazione anticipata al numero 091 7284220. Non saranno garantiti posti a sedere per chi non ha prenotato.

Carlo Barbieri con Nuova Ipsa ha pubblicato "Siculo Babbìo" a cui seguirà presto "Tre passeggiate palermitane". Le sue opere sono state premiate in diverse manifestazioni, fra le quali Giallo Garda, Città di Torino, Scerbanenco@Lignano, Città di Cattolica, Città di Sassari, Umberto Domina. Barbieri collabora con alcune testate fra le quali Metro News, il quotidiano delle metro di Roma, Milano e Torino.

