Premio Internazionale di poesia a Marineo, prorogata la scadenza del bando

L’emergenza Covid – 19 ha costretto a riprogrammare ogni evento ed ogni attività. Il Circolo Culturale Cattolico di Marineo, a seguito delle perduranti restrizioni legate alla diffusione della pandemia, per venire incontro alle difficoltà di invio e consegna da parte degli autori e della case editrici delle opere con cui intendono partecipare alla prossima 46^ Edizione 2020 del Premio di Poesia Città di Marineo, ha deciso di prorogare il termine dell’invio degli elaborati e delle opere, già previsto per il 6 giugno al 31 luglio 2020.

Si invitano i poeti a prendere visione del bando del premio, nel frattempo aggiornato con la possibilità dell’inoltro on line delle liriche inedite in lingua siciliana al seguente account: premiopoesiamarineo@libero.it Nel contempo si informano i poeti che a causa delle misure previste dalle Autorità competenti, in ordine al distanziamento sociale per il contenimento epidemiologico, la cerimonia di premiazione viene rinviata dalla data prevista del 6 settembre al periodo autunnale e sarà cura del Centro Culturale dare apposita comunicazione della nuova data di svolgimento dell’evento.

Il Premio si articola in quattro sezioni:

A - poesia in lingua italiana edita.

B- poesia in lingua siciliana inedita.

C- poesia in lingua siciliana edita.

D- sezione speciale internazionale.

- Sezione A– gli autori potranno partecipare mediante l’invio di una raccolta di poesie in lingua italiana pubblicata tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020. Le opere concorrenti dovranno essere inviate in dieci copie, unitamente ad una scheda contenente i dati anagrafici e i recapiti postali e telefonici dei poeti.

– Sezione B – gli autori potranno partecipare inviando da una a cinque poesie inedite in lingua siciliana e mai premiate in altri concorsi. Le liriche dovranno essere presentate in dieci copie recanti ciascuna in calce generalità, indirizzo e recapito telefonico dell’autore. A causa dell’emergenza Covid- 19, per facilitare l’invio delle liriche inedite della sezione B) viene anche prevista la possibilità dell’inoltro on-line al seguente account: premiopoesiamarineo@libero.it

– Sezione C– gli autori dovranno inviare una raccolta edita di poesia in lingua siciliana, stampata fra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 , in dieci copie, unitamente ad una scheda contenente i dati anagrafici e i recapiti postali e telefonici dei poeti. Non verranno ammessi poeti che dal 2013 in poi siano risultati già vincitori del primo premio nelle varie sezioni.

La Giuria, inoltre, nell’ambito della sezione speciale D, indicherà la personalità a cui assegnare il Premio Internazionale. Tutti i concorrenti dovranno trasmettere le opere, improrogabilmente (farà fede la data del timbro postale), entro e non oltre venerdì 31 luglio 2020 alla Segreteria del Premio: Circolo Culturale Cattolico via Agrigento n. 37 - 90035 – Marineo ; e - mail : premiopoesiamarineo@libero.it

