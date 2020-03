Coronavirus, celebrazioni dell'arcidiocesi di Palermo su Facebook: dalla messa alla Via Crucis

Celebrazioni online per garantire ai fedeli la preghiera in questo periodo di emergenza in cui le chiese sono chiuse. In quasi tutte le parrocchie i presbiteri, accogliendo l’invito dell’Arcivescovo utilizzano i mezzi della comunicazione sociale per diffondere la preghiera del santo Rosario, la Via Crucis e le celebrazioni eucaristiche.

Lo stesso monsignor Corrado Lorefice venerdì, alle ore 19, detterà la riflessione sulla Via Crucis e domenica alle ore 10.30 presiederà l’Eucaristica che sarà diffusa sul canale Facebook dell’Arcidiocesi di Palermo. Intanto la Commissione Liturgica Diocesana ha predisposto un Sussidio di preghiera nel tempo della prova. "La particolare condizione che stiamo vivendo ci chiede di accogliere l’invito a restare il più possibile a casa - sta scritto - permettendoci di riscoprire la gioia di un tempo condiviso. Possiamo trasformare questo momento anche in un tempo privilegiato da dedicare alla preghiera personale e in famiglia. Con il sussidio scaricabile dal sito della Commissione Liturgica Diocesana si intende offrire un semplice strumento di vicinanza e di accompagnamento al cammino di fede e di preghiera delle famiglie che sono chiamate a vivere questo delicato momento di prova che coinvolge il monto intero".

Il sussidio è costituito da uno schema di preghiera per la III Domenica di Quaresima; uno schema per la preghiera nei giorni feriali e una preghiera di benedizione per la salvaguardia della salute.

