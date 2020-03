Coronavirus, chiuso il Teatro Massimo di Palermo: spettacoli e concerti in web tv

"Teatro chiuso ma #sempreaperti seppur in modo virtuale". Così il Sovrintendente del Teatro Massimo, Francesco Giambrone, annuncia l'iniziativa in rispetto delle regole imposte dal Dpcm sulle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del coronavirus.

Il Teatro Massimo ha sospeso per alcuni alcuni giorni tutte le attività aperte al pubblico ma da domani, 11 marzo, avvierà una programmazione no stop di opere, concerti e spettacoli attraverso la propria web tv.

“Non vi lasceremo senza musica - ha detto Giambrone - ve la porteremo a casa attraverso smartphone, computer e tv. Abbiamo investito molto in questi anni sulle nuove tecnologie e sul digitale e oggi contiamo su questi strumenti per restare operativi e rimanere in contatto con il nostro pubblico”.

Giorno per giorno, sui social e attraverso una newsletter dedicata, sarà comunicato il palinsesto proposto sulla web tv del Teatro Massimo, con opere, concerti e spettacoli, visite guidate virtuali e nuove proposte per guardare avanti, in attesa della riapertura delle normali attività.

Maggiori informazioni su: http://www.teatromassimo.it/ teatro-massimo-tv-567/ #sempreaperti

