Coronavirus, al Teatro Massimo di Palermo spettacoli sospesi fino al 3 aprile

Il coronavirus ferma gli spettacoli teatrali anche a Palermo: il Teatro Massimo cancella gli spettacoli da oggi, giovedì 5 marzo, fino al 3 aprile 2020.

A comunicarlo è la Fondazione Teatro Massimo che ha messo in atto quanto previsto dal decreto legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento dell’emergenza coronavirus.

Ecco gli spettacoli cancellati:

Invito all’ascolto (12 marzo);

Vi racconto l’Opera (13 marzo);

Nabucco (13-21 marzo);

Bambini all’Opera (15 marzo);

Le allegre comari di Falstaff (18-21 marzo);

La cambiale di matrimonio (27 marzo - 3 aprile);

Coppelia (31 marzo - 3 aprile).

Inoltre è stato disposto per venerdì 6 e sabato 7 marzo un intervento straordinario di sanificazione del Teatro e degli uffici che pertanto rimarranno chiusi nei prossimi due giorni. Gli abbonati e gli spettatori saranno informati a breve in merito alle modalità di rimborso dei biglietti.

Da domenica 8 marzo saranno nuovamente disponibili le visite guidate organizzate, per piccoli gruppi secondo le linee guida del decreto ministeriale.

Per altre informazioni, a partire da lunedì 9 marzo, si potrà scrivere a marketing@teatromassimo.it o contattare il numero 091 6053218, dalle 9 alle 17.

Sospesi gli spettacoli in sala anche al Teatro Biondo di Palermo, che chiude il sipario fino al 3 aprile, ma lo apre su YouTube per una iniziativa "che vuole dare un segnale di ottimismo e di resistenza in questo momento difficile per il teatro e per il Paese".

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, infatti, andrà in scena "a porte chiuse" nella Sala Strehler lo spettacolo "Viva la vida" di Gigi Di Luca con Pamela Villoresi, Lavinia Mancusi e Veronica Bottigliero. Il pubblico lo potrà vedere in streaming e gratuitamente sul canale YouTube del Teatro (@teatrobiondo) dalle 17 alle 22.

In sala sarà presente un solo spettatore, che prima dell’inizio dello spettacolo, alle 16.30, sarà intervistato sulla pagina Facebook del Biondo. Si comincia domani, venerdì, 6 con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

© Riproduzione riservata