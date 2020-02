Palermo, al Gonzaga una mostra fotografica sul Kenya

Al via da martedì all'istituto Gonzaga di Palermo una mostra fotografica sul Kenya intitolata "Con gli occhi pieni di luce". La mostra verrà inaugurata in occasione del Centenario della scuola.

Il Gonzaga di Palermo getta così le fondamenta per un ponte con il Kenya, proponendo a tutta la comunità educante, famiglie e insegnanti, un gemellaggio con la “Mazzoldi School” di Ongata Rongai (Nairobi), gestita dalle suore Evangelizing Sisters of Mary, per conoscere e sostenere economicamente una realtà di impegno in una delle periferie del mondo. L’installazione, sostenuta dall’associazione Mamme per la pelle e dalla Lega missionaria studenti, presenta una sessantina di scatti di Roberto Miraglia, responsabile dei servizi di radiologia dell’Ismett e fotografo per passione, e di altri palermitani, che hanno già conosciuto da vicino la straordinaria esperienza missionaria di Ongata Rongai.

«Già l’anno scorso, con un piccolo gruppo di famiglie e insegnanti, abbiamo fatto un’esperienza indimenticabile in quei luoghi – racconta padre Vitangelo Maria Denora, direttore generale dell’Istituto Gonzaga-ISP - In Kenya ho vissuto l’ultima fase della formazione da gesuita e lì sono tornato spesso. Ritengo che sia importante ripetere questa esperienza con ragazzi e genitori, allargando sempre di più il nostro orizzonte».

I fondi, raccolti con il gemellaggio e con le vendite di beneficenza degli oggetti artigianali realizzati in Kenya, saranno destinati alla cura dei bambini degli slums, e in particolare delle ragazze che non avrebbero un’alternativa educativa.

La mostra fotografica resterà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

