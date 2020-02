Miriam Dalmazio torna in tv con la serie "Il cacciatore": "Ho visto la mia Palermo come una turista"

L'attrice palermitana – cresciuta nel quartiere Noce - Miriam Dalmazio il 19 febbraio tornerà in tv con la seconda stagione della serie Rai "Il cacciatore", nella quale interpreta Giada la moglie del giovane procuratore Saverio Barone.

Si tratta di una conferma del talento della Dalmazio che già prima degli studi teatrali presso il centro sperimentale di Roma aveva ottenuto un ruolo nella soap siciliana "Agrodolce". “Sin da quando frequentavo il centro sperimentale – racconta - sapevo che la recitazione nel piccolo schermo e nel cinema era la mia strada”. La consacrazione per l'attrice 32enne è arrivata con l’incarico di interpretare Daniela in "Sole a catinelle" al fianco di Checco Zalone. Ma nel suo curriculum ci sono già altre serie come "Don Matteo" e "Che Dio ci aiuti".

Sulla sua partecipazione alla serie "Il cacciatore", girata proprio a Palermo dice: “Ho visto la mia città con gli occhi di una turista perché durante le riprese alloggiavo in albergo e vedevo dei posti in cui ho trascorso parte della mia infanzia con occhi diversi, una sensazione che non si può spiegare. È stato bellissimo – continua la Dalmazio -. Altra cosa che mi è piaciuta molto è il personaggio che interpreto. È stata una delle parti che mi ha segnata di più durante la mia carriera, poiché questa serie tratta un argomento che sta a cuore a noi siciliani, ovvero le ricerche del piccolo Giuseppe Di Matteo figlio del pentito Santino”.

Un consiglio ai giovani aspiranti attori? “Nella scelta di intraprendere una determinata carriera, soprattutto quella della recitazione, bisogna essere molto lucidi. Se si ha talenti ovviamente va portato avanti studiando tanto, anzi tantissimo”.

