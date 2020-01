Viaggio nel mondo fatato di Rodari: al Libero di Palermo le favole al rovescio per i più piccoli

Torna un nuovo appuntamento per L’Isola di Teatro, il cartellone domenicale del teatro Libero di Palermo adatto a tutta la famiglia.

Domenica alle 17, Il Paese delle favole al rovescio, uno spettacolo ispirato all’immaginario di Gianni Rodari con la regia di Gioele Peccenini.

La produzione, del teatro Fuori Rotta di Padova e della Fondazione Aida di Verona, è adatta anche ai più piccoli, a partire dai 4 anni di età.

Ed ecco che parte un gioco di ribaltamenti dove tutto è il contrario di come appare, dove il racconto diventa uno strumento per capovolgere i luoghi comuni, le consuetudini e le convezioni e dove la narrazione teatrale diventa lo strumento per scandagliare e scoprire il mondo fatato di Gianni Rodari.

Lo spettacolo diventa un vero e proprio viaggio fuori dal comune, dove la fantasia sarà protagonista incontrastata. Grazie a un treno in partenza con un carico di personaggi insoliti pronti a raggiungere le destinazioni più impensate, il pubblico dei giovanissimi approderà in luoghi da sogno come il Paese dei Bugiardi o, appunto, il Paese delle Favole al Rovescio. Una tappa di stazione in stazione per crescere insieme apprezzando i cambiamenti e le novità della vita e lasciandosi sorprendere.

© Riproduzione riservata