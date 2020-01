Da Palermo fino a "Un posto al sole": Maria Maurigi conquista il grande pubblico

Maria Maurigi da Palermo al bancone del bar Vulcano di Un posto al sole, la soap che va in onda da lunedì al venerdì su Rai 3. È il talento della giovanissima palermitana – classe 1997 – a farla approdare nel 2018 nella soap opera ambientata a Napoli. Primi passi in tv verso la conquista del grande pubblico.

Ma la sua non è una parte ottenuta per caso: Maria ha studiato sia regia che drammaturgia tra la Toscana e la Capitale. “Sono nata a Palermo, dopo undici anni mi sono trasferita a Firenze dove ho frequentato un liceo francese – dice l’attrice palermitana -. Proprio nella città toscana ho iniziato a frequentare qualche corso di teatro, successivamente ho deciso di studiare recitazione e mi sono trasferita a Roma”. Poi la svolta: "Al secondo anno d’accademia teatrale ho fatto un provino per un ‘Un posto al sole’ e il 16 ottobre 2018 è arrivato il mio esordio”.

Il personaggio interpretato dalla giovane siciliana è Alex, che inizialmente doveva essere solo di passaggio ma poi è accaduto qualcosa di inaspettato. “Il mio personaggio ha avuto molto successo, così sono stata confermata – spiega Maria -, adesso Alex è diventata quasi una protagonista della soap. Inoltre Napoli mi fa sentire a casa, è molto simile a Palermo e veramente, sembrerà una frase fatta, le persone di lì sono come una famiglia”.

Maria Maurigi grazie alla sua formazione teatrale di recente ha scritto e ha messo in scena lo spettacolo "A bella ‘Mbriana" che a Napoli rappresenta una sorta di spirito della casa. A proposito di formazione e studi, la 22enne prova a dare qualche consiglio ai ragazzi e alle ragazze che vogliono intraprendere la sua stessa carriera: “Tutto quello che si può studiare va studiato. Ad esempio avere delle basi di regia e drammaturgia mi ha aiutata molto, soprattutto cambia anche il modo in cui leggi un semplice copione”. Ai suoi telespettatori più affezionati dice: “Tranquilli, Alex rimarrà”.

