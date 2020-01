Palermo, al via istanze di partecipazione al progetto "Bimbi in Biblioteca"

L’Amministrazione comunale di Palermo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere ad individuare soggetti terzi qualificati, cui affidare, sulla base di apposita graduatoria, la realizzazione del progetto "Bimbi in Biblioteca - Prosecuzione", che ha per oggetto la realizzazione di attività di promozione della lettura, ludico - didattiche, laboratoriali, di intrattenimento, destinato ai bambini da 0 ai 6 anni, da svolgere nelle biblioteche decentrate di "Brancaccio" e "Pallavicino", entro un mese dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo.

E’ quanto si legge in una nota del Comune, che invita, pertanto, le associazioni culturali interessate a presentare istanza di partecipazione, secondo gli obiettivi, le modalità e i criteri specificati nell’avviso, entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio prossimo.

© Riproduzione riservata