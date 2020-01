Teatro Libero di Palermo, annullato lo spettacolo "Oh Oh!"

Annullato lo spettacolo "Oh Oh!", di e con Camilla Pessi e Simone Fassari, della compagnia Baccalà di Locarno, previsto al teatro Libero di Palermo il 16, 17 e 18 gennaio alle 21.15.

Sarà sostituito il 2, 3 e 4 aprile dallo spettacolo "Oh my God" di Olivia Ferraris, una coproduzione Teatro Libero Palermo / Universi Sensibili Asti.

"Ci scusiamo per il disagio", si legge in una nota. Lo staff del teatro ricorda anche l'appuntamento con lo spettacolo "Cendres" di Yngvild Aspeli, prodotto dalla compagnia francese Plexus Polaire, previsto per il 30, 31 gennaio e 1 febbraio alle 21.15.

© Riproduzione riservata