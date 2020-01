È morto il pittore palermitano Giuseppe Uzzaco, 87 anni. A spezzare la vita dell'artista siciliano è stato un infarto improvviso.

Fin da giovane Giuseppe Uzzaco era in grado di dipingere opere di artisti famosi come Renato Guttuso e Giorgio De Chirico. Successivamente si afferma con uno stile tutto suo, ovvero la rappresentazione della gente povera: contadini, pescatori, operai di miniera e quant'altro.

Altra peculiarità del pittore palermitano era l’utilizzo di colori molto accesi, che danno una certa brillantezza ai suoi dipinti.

Dato il successo delle sue opere, il Comune di Palermo nel 1974 gli dedicò la prima mostra a Palazzo Butera. Da quell'anno il pittore inizia ad esporre in tutta Europa, nonché in giro per l'Italia e l'Europa in città del calibro di Roma, Parigi, Londra, Varsavia, Bari e moltissime altre. Oltre alle esposizioni, Uzzaco è famoso anche per le sue pitture murali a Isola delle Femmine, Trappeto e Montelepre.

