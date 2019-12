Palermo, via al restauro del Palazzo ex Ministeri: ospiterà la biblioteca dell'Ars

Al via i lavori di messa in sicurezza e restauro del Palazzo ex Ministeri, in corso Vittorio Emanuele, a Palermo.

“Finalmente inizieranno i lavori di un palazzo importante finora chiuso alla città”, ha dichiarato Gianfranco Micciché, presidente dell’Ars, che questa mattina ha tagliato il nastro del cantiere.

Il palazzo è stato costruito nel 1600 come residenza di una famiglia nobiliare e fu acquistato dall’Ars nel 1987, da quell’anno ad oggi è stato svolto un unico lavoro di restauro nel 1993, per il consolidamento delle fondazioni.

L’appalto della progettazione è stato affidato alla società d’ingegneria “R. Costanza”, “Il processo di recupero e valorizzazione del palazzo è – dichiara il segretario dell’Ars Fabrizio Scimè – iniziato pochi anni fa con il restauro dei giardini e con la riapertura del portone monumentale”.

Prossimo obiettivo dell’Ars è trasferire la biblioteca proprio nel palazzo ex Ministeri, per spingere ad una valorizzazione culturale della zona.

