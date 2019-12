"Diario Palermitano": storie in 12 volumi, ogni mese in abbinamento col Giornale di Sicilia

Un'opera suddivisa in 12 volumi, uno per ogni mese, contenente il racconto delle vicende storiche che hanno caratterizzato la città di Palermo. Questo il tema del "Diario Palermitano" edito da Dario Flaccovio, nuova pubblicazione di Santi Gnoffo, scrittore e ricercatore storico e delle tradizioni popolari siciliane.

Ciascun volume sarà in edicola ogni mese in abbinamento con il Giornale di Sicilia. Il primo il 27 dicembre. La presentazione dell'opera è in programma il 18 dicembre alle 17.30, presso il Punto Flaccovio in via Federico Garcia Lorca 5, a Palermo.

Autore di alcuni studi storici, Gnoffo nell’anno 2015 ha pubblicato il romanzo “L’Omu ri firucia” (L’uomo di fiducia) tratto da una storia vera. Nel 2016, “A spasso nel tempo”, dizionario storico e toponomastico di Palermo. Nel 2017, “Palermo: leggende, misteri, piaceri”, cronache, storia, tradizioni popolari, pasquinate e nel 2018 “Donne di Sicilia”.

Oltre all’autore saranno presenti l’editore Dario Flaccovio, Marco Romano, vice direttore del Giornale di Sicilia e tanti ospiti che arricchiranno con i loro racconti.

