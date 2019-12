Capodanno a Palermo, Biondi e Frassica con i Tinturia gli artisti in pole

Per il Capodanno a Palermo gli artisti in pole sono Mario Biondi, per la festa in piazza Giulio Cesare, e Nino Frassica con Lello Analfino e i Tinturia per quella che si terrà invece al Cep. La decisione non è stata ancora ufficializzata perché manca il passaggio formale in giunta. La proclamazione ufficiale è prevista infatti per domani.

Ma, come riporta un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia di oggi, tra le dodici proposte giunte al Comune, ci sarebbe un'indicazione molto forte verso quelle che propongono Mario Biondi e l'accoppiata Nino Frassica con Lello Analfino e i Tinturia.

Tra gli artisti che si sono proposti di animare il Capodanno a Palermo nomi come Francesco Gabbani e Rocco Hunt, gli Stadio e Iva Zanicchi.

Secondo alcuni indiscrezioni, Biondi, artista conosciuto anche a livello internazionale, sarebbe il preferito per il concerto in piazza Giulio Cesare perché potrebbe essere gradito anche ai turisti che gravitano in centro storico. Mentre personaggi come Frassica (volto noto della tv) con Analfino e i Tinturia sono ritenuti adatti a creare un clima di festa, divertimento al Cep.

