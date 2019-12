Amici della Musica, a Cefalù il Trio Quirós chiude la rassegna autunnale

Il Trio Quirós con America! al Teatro Cicero di Cefalù, per la stagione autunnale degli Amici della Musica di Cefalù Salvatore Cicero.

Domani alle 21 la formazione composta dal soprano Francesca Adamo Sollima, Mauro Schembri al mandolino e Fernando Mangifesta alla fisarmonica, concluderà la rassegna che è organizzata in collaborazione con il Comune di Cefalù, la Pro Loco, il cinema Di Francesca e la Fondazione Mandralisca.

Il Trio nasce nel 2018 dall’amicizia dei tre giovani musicisti e dalla curiosità di esplorare nuove sonorità e possibilità espressive. Il repertorio proposto, in cui la voce si muove in maniera fluida e si adatta a stili e a linguaggi differenti con estrema flessibilità, spazia con disinvoltura soprattutto all’interno dell’area geografica americana, dal jazz di Gershwin al musical di Leonard Bernstein, fino alla musica argentina di Piazzolla e Ramirez, abbracciando anche aspetti della canzone nel Novecento, fra cui due pagine di Kurt Weill.

Francesca Adamo Sollima, palermitana figlia d’arte, ha scoperto molto presto la passione per la musica da camera che l'ha portata a specializzarsi nel repertorio vocale tedesco, francese, italiano e di area anglo-americana. Parallelamente agli studi del canto, grazie al suo maestro Marco Betta che l'ha seguita nel suo percorso accademico, ha intrapreso lo studio della Composizione. Negli anni di studio al conservatorio e successivi al diploma ha frequentato masterclasses e corsi di perfezionamento dedicati alla tecnica vocale e al repertorio. Dal 2010 costituisce un duo con la madre Donatella Sollima, pianista e didatta del Conservatorio di Palermo. Con lei ha svolto un’intensa attività concertistica in Italia e all'estero e inciso il suo primo progetto discografico, "Immagini di donna".

Mauro Schembri, agrigentino, dopo la laurea in discipline della musica si è diplomato in mandolino al Conservatorio di Palermo, sotto la guida di Emanuele Buzi. Successivamente ha seguito corsi di perfezionamento tecnico con Dorina Frati e sul repertorio barocco con Mauro Squillante presso la Miszla Baroque Academy di Budapest. Ha all’attivo più di 15 festival internazionali in Italia e all'estero con l’Associazione Sikania diretta da Lorenzo Puma, tenendo anche una tournée in Giappone in collaborazione con la Min-On Concert Association di Tokyo. Collabora con importanti enti lirici per produzioni operistiche e balletti.

Fernando Gabriele Mangifesta ha iniziato lo studio della fisarmonica sotto la guida di Dario Flammini al Conservatorio di L'Aquila, dove ha conseguito il diploma. Molto presto ha iniziato un'intensa attività concertistica come solista e con il Duo Solotarev, insieme a Lorenzo Scolletta, con il quale ha partecipato a numerosi concorsi classificandosi sempre tra i primi posti. Vincitori del Premio Crescendo della città di Firenze si sono esibiti nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio e alla Certosa di Firenze. Con Alberto Vernarelli hanno fondato il Trio Solotarev.

Ha seguito corsi di perfezionamento con Y. Shishkin, F. Lips e V. Semionov, V. Vasovic, A. Selivanov, A. L. Castano, G. Draugsvoll.

