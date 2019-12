Al teatro Politeama di Palermo torna il direttore d'orchestra Giuseppe Cataldo

Grande ritorno sul palco del Teatro Politeama per il direttore d'orchestra palermitano Giuseppe Cataldo, impegnato con “Beethoven, Say & Bartók” per la stagione 2019/2020 dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.

L'appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle ore 21 e per sabato 7 alle 17.30 con uno spettacolo che abbraccia musiche di Ludwig van Beethoven, (La consacrazione della casa/ Die Weihe des Hauses, ouverture op. 124 WoO 98), di Fazil Say (Never give up, concerto per violoncello e orchestra), di Béla Bartók (Concerto per orchestra Sz 116).

Sarà l'occasione per ascoltare per la prima volta in Italia il brano “Never give up” del pianista e compositore turco Fazil Say che racconta i drammi della guerra, del terrorismo e l'assenza di comunicazione tra le persone. Ma "Never give up" è un invito a non rinunciare mai alla pace, alla bellezza, alla libertà.

Solista sul palco del Teatro Politeama la stella del violoncello Camille Thomas. Nominata ai Grammy dal francese "Les Victoires de la Musique" come new entry del 2014, Camille Thomas è stata scelta da Musiq'3 - RTBF, per rappresentare il Belgio all'European Broadcasting Union Competition, dove ha conquistato il primo premio. Nel 2017 le è stato assegnato un "ECHO Klassik Preis” ed è la prima violoncellista, negli ultimi 40 anni, ad avere firmato un contratto di esclusiva con la prestigiosa etichetta discografica tedesca “Deutsche Grammophon International”.

