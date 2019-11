Palermo, al Teatro Libero "Maruzza Musumeci" di Andrea Camilleri

Una favola in cui si intrecciano mito e storia sul palco del Teatro Libero di Palermo. Giovedì 28 e venerdì 29 novembre, alle 21.15, Maruzza Musumeci, spettacolo tratto dal romanzo di Andrea Camilleri con Pietro Montandon e la regia di Daniela Ardini, una produzione Lunaria Teatro.

Una storia raccontata con ironia e leggerezza in cui il mito è una fonte inesauribile di possibili interpretazioni del presente, dove ritornano i motivi classici della sirena - del suo canto che uccide - e di una vendetta covata per millenni contro un Ulisse dedicato ai campi. Il protagonista Gnazio Manisco (una sorta di anti-Ulisse) ritorna dall’America senza mai guardare il mare, per dedicarsi a coltivare la terra.

Acquista un campo che è come un’isola sull’acqua e decide di sposarsi. La donna di cui si innamora perdutamente è bellissima e canta canzoni meravigliose che solo lui comprende. Da qui si dipanano una serie di eventi che coinvolgono personaggi radicati nella cultura siciliana, dalle più diverse caratteristiche, creati dalla maestria divertita dell’autore di Porto Empedocle; un viaggio attraverso una mitologia rude, selvaggia, sensuale, popolata da Aulisse Dimare, Sirene Catananne, cani feroci ma anche attraverso la poesia, l’ironia e la levità della storia d’amore di Gnazio e Maruzza, fino al messaggio finale dell’immortalità del canto delle sirene racchiuso in una conchiglia che dona l’ultimo conforto a un soldato morente.

Il biglietto ha un costo intero di 16 euro, ridotto 11 per under 25 e operatori teatrali. Carte sconto esclusivamente per la prima a 14,50 euro.

