Nicola Fiasconaro ambasciatore del made in Italy a Milano

Si è conclusa a Milano, al Museo dei Navigli, nel cuore di Brera, l’11esima edizione della Fiera nazionale del pandoro e del panettone. La manifestazione è interamente dedicata al vero Made in Italy nel settore dei lievitati. Testimonial d’eccezione della kermesse è stato Nicola Fiasconaro, Maestro Pasticcere della pluripremiata azienda dolciaria siciliana Fiasconaro, che sabato mattina ha idealmente "tenuto a battesimo" la Fiera, per la sua prima tappa a Milano.

Nel corso della kermesse ha ricevuto un importante premio, conferito direttamente da Emanuele Giordano, organizzatore dell’evento; si tratta di un riconoscimento al suo ruolo fondamentale come Ambasciatore del Made In Italy in tutto il mondo. Ha ritirato il premio Agata Fiasconaro, figlia di Nicola, responsabile della sezione marketing e communication aziendale.

