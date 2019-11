Il giornalista siciliano dei record: Nino "il decano" Martinez compie 95 anni

Vorremmo arrivarci tutti. Ma vorremmo arrivarci a 95 anni come ci arriva oggi Nino Martinez, il "giovanissimo" giornalista siciliano che supera così ogni record perché, al di là dell’irrilevante dato anagrafico, continua a sfornare tanti tanti libri, a scrivere articoli, a lanciare messaggi sulle nuove frontiere dei social. Instancabile e attivissimo.

Pungente, sagace, divertente come lo era già cinquanta anni fa, quando sul Giornale di Sicilia, pur immerso nella impegnativa routine delle cronache italiane ed estere, non faceva mancare gli umoristici quadretti familiari di una rubrica che i lettori attendevano impazienti. Una platea di follower, diremmo oggi, di sfegatati fan di questo nostro novello Flaiano, seguito per conoscere così virtù e ironie di Mariella, la dinamica moglie protagonista, con le due splendide figlie, di spassose dispute casalinghe. Lui, sempre in minoranza davanti alle sue tre donne, tre muse ispiratrici. Nei panni di un Raimondo Vianello alle prese con smanie e impazienze della sua Sandra.

Ma il brioso umorismo di Nino il decano, come lo ossequiano reverenziali i giornalisti siciliani, in questi anni con la satira politica è sempre andato al cuore di questioni cruciali per la vita pubblica. A volte con amare battute come quella dedicata alla sua Palermo che gli appare “una bellissima donna vestita di stracci”.

O con riferimento agli amministratori ai quali rimprovera che “la loro cattiva gestione provoca la nostra cattiva digestione”. Ma basta spulciare l’ultimo libro di quest’anno, “Così per gioco”, per continuare a sorridere. Come fa sulle piccole grandi cose della vita quotidiana. Anche a tarda sera esaltando la funzione primaria dell’elettrodomestico più utilizzato, guardando dal letto “la televisione che svolge la sua missione sociale, quella di favorire il sonno”. Che a noi passa rileggendo e ascoltando gli aforismi del più giovane dei nostri grandi vecchi.

