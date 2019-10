Al teatro Libero di Palermo spettacolo di teatro-danza polacco

Dopo il successo delle anteprime, il Teatro Libero di Palermo apre la 52esima stagione con la produzione internazionale Trasmigrazione di fermenti d’amore.

Il 24, 25 e 26 ottobre, alle 21.15, lo spettacolo di teatro-danza polacco del Dada von Bzdülöw Theatre, compagnia fondata da Leszek Bzdyl, che dirige lo spettacolo, e da Katarzyna Chmielewska, coreografa e danzatrice.

Al centro della scena l’amore.

"C’è qualcuno sotto questo cielo che è immune ai patimenti amorosi? – riflette Leszek Bzdyl – Se c’è, andrebbe premiato per il merito di esserne libero, libero dalla loro follia e dalla loro febbre. Ma su tutti gli altri quasi sempre prevale l’amore che ci culla in una condizione di piacevole patimento. Cos’è dunque un fermento amoroso? Cosa sono l’euforia, i tremori, i desideri che causano questo meraviglioso stato? Per tutti coloro che non ne sono immuni, Trasmigrazione di fermenti d'amore li accompagnerà in un particolare viaggio durante il quale il nostro cervello sospende la propria attività cognitiva e ci trascina, con sé, nel turbinio delle emozioni".

