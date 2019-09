Palermo, laboratori e giochi alla Città dei Ragazzi: il calendario degli eventi

Sabato 21 e domenica 22 settembre nipoti e figli accompagneranno i rispettivi nonni e genitori alla Città dei Ragazzi per godere una mattina o un pomeriggio all’aria aperta e per ascoltare la storia della struttura di via Duca degli Abruzzi, creata negli anni ’50.

L’iniziativa, promossa dal Touring Club e patrocinata dal Comune di Palermo, prevede laboratori sulle diversità botaniche esistenti nel luogo, su esperimenti di chimica e fisica e sull'importanza del riciclo, sullo studio del corpo umano.

I ragazzi potranno imparare giochi all’aria aperta che tutti i bambini nati fino agli anni ’60 conoscevano e sapevano fare e il cui ricordo rischia di scomparire.

L'iniziativa si terrà: sabato dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00; domenica dalle 10,30 alle 13,00. Prenotazioni al Club di territorio Palermo palermo@volontaritouring.it

