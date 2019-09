A caccia di nuovi talenti, a Palermo torna "Cantamare"

Tutto pronto per la 41esima edizione del “Cantamare”.

Dal 1978, questo festival da la possibilità a giovani talenti emergenti di far sentire la propria voce. Sabato 14 settembre alle 20.30, presso il Teatro Jolly di via Domenico Costantino 54-56 a Palermo, si svolgerà la finale regionale della 41esima edizione del Cantamare.

Tredici i concorrenti in gara, provenienti da varie città italiane e dall’Inghilterra.

Una vasta e qualificata giuria valuterà per scegliere i due vincitori, uno per la sezione cover ed uno per la sezione inediti. Tra i premi, contratti discografici e due biglietti per New York dove gli stessi vincitori potranno esibirsi come ospiti al “Festival Of Song NY” gemellato con il Cantamare.

Oltre ai concorrenti, tantissimi ospiti quali Lino Zinna, Renzo Sinacori, Sasà Taibi, Silvia Celano ed il corpo di ballo “al khamsa”, Luisa Rubino, Krysta Ferrara (vincitrice del Festival of Song di New York), Loredana Carollo, Daniela Militello, Salvo Caminita, Emma Stamelluti, Benny Albanese, Salvo Maltese, Serafino e Andrei Tunekov (Dalla Russia). Alla presentazione del festival, Davide Antico e Giusy Randazzo.

Alla segreteria di produzione, Luisa Rubino e Manfredi Briganti. Infine, non si può non nominare il fulcro, il pilastro di questo festival, l’ideatore di tutto ciò, colui che oggi, ancora, da a questi ragazzi la possibilità di farsi conoscere: il direttore artistico e regista Gianni Contino, insieme alle moglie Anna Vinci, titolare del marchio “Cantamare”.

© Riproduzione riservata