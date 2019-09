Tutti pazzi per il teatro, a Bagheria nuovi corsi per adulti e bambini

Nuovi corsi di teatro a Bagheria. Curati dall'associazione amatoriale Le Muse, da ottobre partiranno laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni e corsi di dizione e lettura espressiva per ragazzi e adulti. Tutto pronto dunque per nuove iniziative legate alla formazione.

La sede dell'associazione si trova in via Passo del Carretto 38, e propone percorsi di formazione specifici.

"Si tratta di un modo avvicinare al teatro chiunque sia appassionato di questo mondo dai bambini agli adulti", spiega una delle organizzatrici dell'associazione, Giusy Corleone, che tiene i corsi insieme a Valentina Todaro.

I laboratori sono suddivisi in moduli, e prevedono una didattica che si sviluppa cominciando dalle basi attraverso lo studio delle tecniche di recitazione, della dizione. "Tutti esercizi sul palcoscenico - continua Corleone - che consentono di lavorare con la propria espressività e capacità comunicativa".

