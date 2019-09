Loredana Bertè torna a Palermo, la regina del rock in concerto al Verdura

Arriva in Sicilia “Liberté”, il tour di Loredana Bertè. Il concerto, organizzato in Sicilia da Gianfaby Production e PrimaMusica, è una rinascita artistica voluta principalmente dalla volontà della Bertè. L'artista sarà a Palermo il prossimo 14 settembre al Teatro di Verdura.

La regina del rock muove i primi passi nel mondo dello spettacolo verso la metà degli anni ’60, iniziando dal “Piper”, la famosa discoteca romana. Conosce Renato Zero, un altro personaggio outsider come lei, cominciando a salire i gradini della celebrità. Il talento di Loredana Bertè è nella musica: nel 1974 esce il primo album ed è subito scandalo. La sua prima creatura si chiama “Streaking” e Loredana appare nuda in copertina. La vita artistica si coniuga con le canzoni: la performer di Bagnara Calabra decide di imporsi mediante la forte personalità che la contraddistingue.

Coinvolge le emittenti radiofoniche italiane il brano, prodotto da Takagi & Ketra e scritto da Calcutta e Tommaso Paradiso, dal titolo “Tequila e San Miguel”, e proprio in questi giorni è uscito il nuovo singolo “Senza pensieri”, di Rovazzi, che la vede protagonista insieme a J-Ax.

Con oltre 7 milioni di dischi venduti nel mondo, Loredana Bertè vuole raccontare una storia che non si è mai interrotta ma ha subito soltanto una pausa, quasi fosse un’attesa che deve essere onorata a beneficio del pubblico.

