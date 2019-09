Pino Puglisi, a Godrano un itinerario spiriturale-naturalistico

Il Centro Padre Nostro ed l'Acli Palermo hanno presentato a Godrano il Percorso Spirituale Naturalistico sulle orme del Beato Pino Puglisi.

Alla presenza di Don Corrado Lorefice, è stata illustrata l’idea, che oggi si è concretizzata, di proporre un itinerario spirituale-naturalistico, sulle orme di Don Pino, che si connette ai numerosi percorsi culturali, naturalistici, e spirituali italiani da seguire a piedi, per entrare sempre più in contatto con la natura a difesa del Creato come spesso veniamo esortati da Papa Francesco.

