Renzo Arbore "on the road" con l'orchestra italiana: concerto a Palermo

Renzo Arbore in concerto il 7 settembre “on the road” al Teatro di Verdura a Palermo. Appuntamento alle 21.30.

Sono esattamente 28 gli anni di carriera dello showman dedicati alla valorizzazione e al rilancio della canzone napoletana classica in Italia e all’estero.

Era il lontano 1991, l’anno in cui nasceva “L’Orchestra Italiana”, 15 “all stars” come ama definirli l’artista foggiano, solisti del proprio strumento (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci) e un grande repertorio da portare in giro per il mondo.

“Renzo Arbore L’Orchestra Italiana”, un marchio di fabbrica diventato nel tempo una vera e propria “mission”: promuovere la musica napoletana più internazionalmente conosciuta; rappresentare all’estero “l’immagine dell’Italia”; suscitare e consolidare simpatia e rispetto verso il nostro Paese.

Lo showman italiano più conosciuto al mondo fa ritorno in Sicilia per un evento unico, un live musical-culturale che si preannuncia imperdibile: “on the road” il 7 settembre al Teatro di Verdura a Palermo (Gianfaby Production e primaMusica).

