A Castelbuono le stelle del jazz col festival dedicato a De Andrè

Per un festival che chiude (Ypsigrock), un altro che comincia. Parte oggi il 22° Jazz Festival che quest'anno sarà dedicato a Fabrizio De Andrè, ed è sostenuto dal Comune di Castelbuono e dagli assessorati regionali al Turismo e ai Beni Culturali. La manifestazione ha anche ricevuto il patrocinio dell'Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo).

La rassegna musicale che si chiuderà mercoledì 21 agosto sarà di scena in piazza Castello con gli spettacoli previsti in serata. A inaugurare l'edizione 2019 è stata chiamata Daria Biancardi che sarà sul palco stasera sul tema «New York jazz club». Sabato sarà la volta di «John Colianni Seth Meyers quartet» che sul tema «L'America» incanterà la platea castelbuonese anche accompagnato da Claudio Giambruno al sax e Giacomo Tantillo con la tromba.

Con John Colianni e del grande contrabbassista Seth Myers, ci saranno due grandi interpreti del jazz siciliano come Claudio Giambruno al sax e Giacomo Tantillo alla tromba. Verrà assegnato il Premio Marco Tamburini per i giovani talenti - intitolato all'immaginifico trombettista di Cesena, amico e collaboratore di Pietro Tonolo, Paolo Fresu, Steve Coleman e Joe Lovano, turnista di Raf, Jovanotti e Vinicio Capossela, scomparso cinque anni fa a 55 anni. Quest'anno il riconoscimento sarà assegnato al trombettista milanese Paolo De Ceglie, neanche trentenne e giovane promessa del jazz.

Domenica alle 11 un concerto in acustica al Castello medievale degli antichi signori di Castelbuono: pianoforte e sax con il pianista ottantaquattrenne Enrico Intra e il sassofonista siciliano Claudio Giambruno.

Lunedì 19 sarà il palco del Chiostro di San Francesco ad ospitare la serata dedicata al cantautore De Andrè, a vent'anni della sua scomparsa, con la performance di Danilo Rea che proporrà un suo personale omaggio per piano solo. Il 20 agosto sarà Giuseppe Mileci proporrà il suo New York Tango a fianco di Roberto Gervasi e mercoledì 21, in chiusura, Roy Paci e Corleone Ensemble con lo spettacolo «Carapace», un racconto intimo e sincero della vita dell'eclettico artista di Augusta.

