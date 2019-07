Palermo prende "Il Volo", grande attesa per il concerto di stasera al Verdura

Palermo prende "Il Volo". Fan in trepidazione per i tre giovanissimi che stasera si esibiranno sul palco del Teatro di Verdura, alle 21.30.

Il tour de Il Volo, promosso dalla società italiana di energia Terna, ha anche due tappe in Sicilia: quella di stasera nel capoluogo, dove è quasi sold out ed è previsto il pienone con i fan in fibrillazione già da ore, e quella di martedì 23 luglio nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina.

Pochi i biglietti ancora in vendita per il concerto di stasera: si potranno acquistare on line e al botteghino, oggi dalle 18,30.

Sarà un tour mondiale significativo per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che quest'anno festeggiano i 10 anni di carriera del trio, forte del grande successo riscosso a livello internazionale. Successo confermato anche con l'ultimo album "Musica", conquistando la Top 10 su iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all'Israele. Undici brani, il cd prodotto da Michele Canova mette in risalto la personalità delle tre diverse voci, due tenori e un baritono.

Nelle due date siciliane del tour ci sarà anche la partecipazione del violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta. Oltre ad eseguire insieme a Il Volo il brano proposto a Sanremo "Musica che resta" e altri brani del loro repertorio, Alessandro Quarta presenterà sul palco, con il pianista Giuseppe Magagnino, i pezzi "Libertango" e "Fracanapa" estratti dal suo ultimo cd "Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla".

In autunno, poi, Il Volo sarà in concerto nelle città più importanti d'Europa e dell'America Latina. Il tour per il decennale proseguirà fino a maggio, con tappe negli Usa e in Canada.

I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Il trio ha recentemente ricevuto il Creator Award d’Oro, riconoscimento che YouTube attribuisce ai canali che superano 1 milione di iscritti.

