Estate a Campofelice di Roccella, arriva il "Free Music Festival"

Un folto programma di eventi per il "Free Music 2019" a Campofelice di Roccella. Quattro serate organizzate dall’associazione culturale G.P.S. OPRA che si inseriscono nel cartellone delle manifestazioni dell'estate campofelicese a cura dell'Amministrazione comunale.

L'evento è in programma per il 19 e il 21 luglio e per il 19 e il 21 agosto 2019 e in ognuna delle serata sarà presentato un concerto eseguito da una formazione di 4/5 musicisti e cantanti di fama internazionale. Si inizia il 19 luglio con Riccardo Randisi trio - “Broadway 2.0” - feat Kate Worker & Tony Piscopo, il 21 luglio con Anna Bonomolo 4et - “Jazz'n progress”, il 19 agosto con Flora Faja 4et - “Free age” - feat. Roberta Sava, ed infine il 21 agosto con Giacomo Tantillo 4et - “Water trumpet”.

L’inizio dei concerti, che si svolgeranno nella piazza Garibaldi di Campofelice di Roccella, è previsto alle 21:30. La direzione artistica dell'evento sarà curata da Giacomo Scognamillo che presenterà le serate affiancato da Luciana Cusimano.

