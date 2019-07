Festino, il 14 e il 15 diretta tv su Tgs e in streaming su Gds.it

Il Festino di Santa Rosalia del 2019 sarà anche un evento televisivo e un "live" in rete. La redazione di Tgs con Salvo La Rosa, direttore artistico del gruppo Gds Gazzetta del Sud, anche quest'anno, schiera giornalisti e mezzi per seguire in diretta le celebrazioni in onore della patrona di Palermo.

Quattro regie mobili e venti telecamere saranno dislocate lungo il percorso del carro della Santuzza il 14 luglio e dell'urna argentea l'indomani, quando sarà il momento della processione religiosa.

La direta tv avrà inizio alle 20.15 circa su Tgs, Rtp e sui canali satellitari 875 e 879 Sky di Viva l'Italia Channel ma anche in streaming su gds.it e su gazzettadelsud.it, oltre che sulle pagine Facebook del Giornale di Sicilia, di Gazzetta del Sud e Salvo La Rosa official.

La regia sarà di Emanuele Cammarata per Videobank, che cura la macchina di una mega produzione tv.

