Palermo, al Gonzaga un quarto degli studenti diplomato con 100

Si confermano i dati di Eduscopio 2018 della Fondazione Agnelli sulla qualità del licei del Gonzaga. Circa un quarto degli studenti maturati quest’anno nei licei classico, scientifico e linguistico di via Mattarella, a Palermo, ha ottenuto 100/100, il massimo dei voti, e quasi il 50% si è attestato su una votazione pari o superiore a 90/100. Particolare successo quello dei ragazzi del liceo classico, un terzo dei quali esce con 100/100.

L’importante riconoscimento della commissione ministeriale arriva ai primi studenti che hanno concluso gli studi superiori con il sistema dei “canali” all’americana, che suddivide gli allievi per materia, laddove possibile secondo l’ordinamento italiano, e non per classe e potenzia le discipline d’indirizzo. La “riforma” fu varata appunto cinque anni fa dall’istituto dei Gesuiti di Palermo.

Si dichiara molto contento il direttore generale del Gonzaga-ISP, padre Vitangelo Maria Denora: «È il modo migliore per iniziare a festeggiare il centenario dell’Istituto Gonzaga, che ricorre proprio quest’anno. Questi risultati di eccellenza dei nostri studenti e dei loro professori testimoniano un rinnovato ruolo attivo dell’Istituto nel promuovere cultura e speranza a servizio di questa terra».

