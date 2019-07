Bagheria set d'eccezione per il nuovo film di Ferzan Ozpetek

Un turista d’eccezione è ospite in questi giorni a Bagheria. Si tratta del noto regista turco naturalizzato iltaliano, Ferzan Ozpetek. Autore di pellicole ormai divenute cult, come Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Mine vaganti, Ozpetek sta girando in questi giorni alcune riprese del suo prossimo film in una storica villa bagherese.

"Ogni volta che un regista, un artista, sceglie la nostra città quale set per le proprie opere sono particolarmente felice - ha detto il sindaco Filippo Maria Tripoli - Bagheria ha in questo modo la possibilità di poter mostrare il suo volto più bello. Ringrazio il maestro Ozpetek e auguro a lui e a tutte le maestranze un buon lavoro e soggiorno nella nostra città".

© Riproduzione riservata