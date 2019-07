Palermo proclamata "città educativa" dell'Unesco

La commissione Unesco ha scelto Palermo come «città educativa». Il progetto «Learning cities» rilancia l’apprendimento dalla scuola di base agli studi universitari attraverso una rete internazionale che si occupa di promuovere l’apprendimento costante come uno dei capisaldi per lo sviluppo sostenibile di comunità.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Leoluca Orlando nel corso dell’incontro a villa Niscemi organizzato per il quarto anniversario dell’iscrizione nella World Heritage List del sito Unesco dell’itinerario della Palermo arabo-normanna. Le uniche «learning cities» italiane erano finora Torino e Fermo.

«Questo nuovo riconoscimento - ha detto Orlando - conferma la bontà del lavoro svolto nella nostra città da quella vasta rete coordinata dal Garante per l’infanzia e dall’assessorato alla scuola, che riconosce l’importanza delle diverse forme di apprendimento formale e non formale come collante della comunità».

Oltre al sindaco di Palermo, che guida il comitato di pilotaggio del sito seriale Unesco, erano presenti i componenti del comitato e i rappresentanti dei monumenti iscritti e di quelli che faranno parte dell’itinerario tra cui la direttrice della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso, e il direttore della Fondazione Unesco Sicilia, Aurelio Angelini.

Il direttore Angelini ha presentato una guida dell’itinerario arabo-normanno che è stato allargato includendo nel percorso altri tredici siti oltre ai nove individuati quattro anni fa.

© Riproduzione riservata