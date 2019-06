L'ambasciatore tedesco Elbling a Palermo: incontro sulla cultura europea per i giovani

L’ambasciatore della Repubblica federale di Germania Viktor Elbling sarà questo pomeriggio a Palermo per promuovere un incontro dal titolo “Un caffè con l’ambasciatore”, finalizzato alla conoscenza e al dibattito intorno alla politiche europee ed alle loro opportunità d’unione.

L'appuntamento è dalle 18 alle 19,30 nell'atrio del dipartimento di Giurisprudenza, scuola delle scienze giuridiche ed economico-sociali, in via Maqueda 173. Durante l’incontro Interverrà Laura Auteri, prorettore alla Didattica dell'università.

Spirito degli incontri che stanno portando l’ambasciatore in giro per lo Stivale, è la promozione di una cultura europea che possa essere largamente condivisa dai giovani e dalle future generazioni.

L’ambasciatore, che è molto legato alla Sicilia per la sua passione verso l’archeologia, oltre che per la sua origine in parte italiana, ama il confronto con i giovani ed è anche molto attento a diffondere il suo pensiero attraverso i social.

© Riproduzione riservata