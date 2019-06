"Il trapasso dell'acido in vino", al via tournée teatrale in giro per la Sicilia

Una commedia brillante, racconta una originale rivisitazione del miracolo della trasformazione dell’acqua in vino, con una cifra stilistica bilanciata tra ironia e sagacia, offre numerosi spunti di riflessione e momenti di inebriante ilarità. "Il trapasso dell'acido in vino" nata da un soggetto di Davide Ganci e diretta da Marco Pomar, andrà in tournèe questa estate nelle principali cantine siciliane.

Da un'idea di Davide Ganci, che ne ha curato testi e soggetto vede in scena artisti con formazione e background diversi, tra cui: Antonio Pandolfo, cabarettista e attore già a lavoro a teatro con Emma Dante e Giovanni Libeccio che ha lavorato con Luigi Burruano, sul grande schermo con Ficarra e Picone e in televisione con «La mossa del cavallo» di Andrea Camilleri.

"Questa commedia racconta le tematiche legate al mondo del vino in modo originale -spiega l'autore Davide Ganci- l'occasione della narrazione è la rivisitazione del miracolo della trasformazione dell'acqua in vino, il trapasso dell'acino in vino è la metafora della resurrezione, ma non ci sono pretese di carattere religioso. É un testo semplice scandito dal ritmo di un dialogo che diventa sempre più incalzante. Poiché non tutti gli acini possono trasformarsi in vino e qualcuno viene obbligatoriamente scartato quello che viene fuori è un'immagine irriverente sul mondo del vino, sulla sua stratificazione e i suoi capricci."

La regia è a cura di Marco Pomar, autore di testi e scrittore di racconti brevi, da anni presente nel mondo del teatro e della commedia palermitana. "Una bella scommessa -racconta il regista- per la prima volta mi sono cimentato in una regia con un testo non mio, sperimentando il confronto con gli autori e il lavoro di editing. Si è creata una bella armonia tra gli attori e il risultato è senza dubbio positivo, è stato un lavoro molto complicato ma anche molto gratificante". "Il trapasso dell’acino in vino” sarà protagonista questa estate di una tournée teatrale che coinvolgerà le principali cantine siciliane e l'anno prossimo partirà alla volta delle altre regioni italiane.

Queste le date dello spettacolo: 21 e il 22 Giugno Convento di Baida, sede del ristorante "I Monaci"; 12 Luglio cantina Baglio di Pianetto, Santa Cristina Gela; 21 Agosto, Tonnara dell'Orsa, Cinisi.

