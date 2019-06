Associazione Italiana Celiachia Sicilia, Paolo Baronello è il neo presidente

Paolo Baronello è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Celiachia-Sicilia. "Profilo di grande esperienza sia istituzionale che umana nel mondo del volontariato - si legge nella nota ufficiale - il neo eletto presidente, volontario da 20 anni in associazione, nonché 'padre fondatore' e memoria storica di AiC Sicilia, ha ricoperto tante cariche, da coordinatore di segreteria, a presidente dei probiviri e fino ad oggi consigliere e referente regionale AFC- il progetto 'Alimentazione Fuori Casa'.

“Sarò il presidente di tutti - ha dichiarato Paolo Baronello - lavoreremo con unità di intenti facendo squadra in un percorso di condivisione e confronto. AiC Sicilia è una famiglia che deve guardare avanti, ai celiaci, dando le risposte che attendono da anni e ai giovani che sono il futuro. Un ringraziamento al presidente e ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto, un grazie di cuore ai soci per quanto hanno saputo donare alla nostra associazione in questi anni. Le loro esigenze saranno la nostra guida – ha continuato -. Grazie ai nuovi consiglieri e referenti che hanno scelto di mettere al servizio degli altri il loro tempo, il loro impegno, la loro voglia di fare. I volontari sono una delle nostre più grandi risorse: insieme vediamo cambiare e crescere la nostra organizzazione – ha concluso - e insieme continueremo a lavorare per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi a favore delle persone celiache e delle loro famiglie”.

A fare parte del Consiglio Direttivo: il vicepresidente Alessandro Cosentino e i consiglieri Antonio Aserio, Giuseppina Costa, Francesco Marino, Raimondo Pennino e Salvatore Recupero. Referenti Provinciali: Maria Vella-Agrigento; Luigi Aronica-Caltanissetta; Fabio Esposito-Catania; Irene Venti-Enna; Sonia Interdonato-Messina; Agata Serio-Palermo; Giuseppa Damigella- Ragusa e Miriam Forte-Siracusa. Probiviri: Ilenia Parenti, presidente, Maria Rita Rizzo e Chiara Fabio.

© Riproduzione riservata