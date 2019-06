"Sotto le stelle di Roma", il figlio di Franco Franchi presenta a Palermo il suo nuovo libro

Sarà presentato presso l’associazione Gruppo Amici del Tempo Libero di Palermo il nuovo libro di Massimo Benenato, figlio del comico Franco Franchi, “Sotto le stelle di Roma”.

L'appuntamento è per domani alle 19 in via Pecori Giraldi, 30.

L’opera, edita da Spazio Cultura Edizioni, è il secondo romanzo scritto dall’autore ed è inserito nella collana Spazio Narrativa; un’opera che spinge alla riflessione sui rapporti umani e sul significato più ampio della vita e dell’esistenza umana.

L’evento è inserito nell’ambito della rassegna cinematografica “Due maschere siciliane” organizzata in questi mesi dall’associazione e dedicata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che vedrà appunto l’ultimo dei sei appuntamenti a loro dedicati proprio al termine della presentazione del libro.

Interverranno anche Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e l’editore Nicola Macaione.

A seguire, dopo un breve aperitivo, sarà proiettato il film “I due vigili”.

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Palermo e dalla Commissione Cultura della seconda circoscrizione è organizzata in collaborazione con il Museo delle Maschere dedicato ai due comici siciliani che entro l’anno nascerà a Palazzo Tarallo nel quartiere Ballarò, location assegnata dal Comune a tale iniziativa.

