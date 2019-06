"Trabia in sagra": la due giorni dedicata alle tradizioni locali

Arriva “Trabia in Sagra”, la due giorni dedicata alle tradizioni enogastronomiche, culturali e folkloristiche del territorio, si svolgerà oggi e domani, domenica 2 giugno.

Nel suo intervento, il sindaco Leonardo Ortolano l’ha definita“un’importante occasione di valorizzazione del territorio che dà il via a una stagione estiva, tutta vocata alla cultura, al turismo e allo sviluppo di Trabia e San Nicola. Abbiamo dovuto fare grandi sacrifici per organizzare questa manifestazione, autotassandoci e usufruendo di un finanziamento dell’assessorato regionale all’Agricoltura.

Per l’assessore al Turismo Emanuele Lo Bono, “Trabia in Sagra” si presenta come un evento completo: “Dallo sport, alle degustazioni, dalle rievocazioni storiche, agli spettacoli in piazza, questa volta non ci siamo davvero fatti mancare niente. Grazie a tutte le associazioni e ai commercianti che hanno deciso di mettersi in gioco con noi, in questa avventura”.

Infine, l’aspetto prettamente culturale, su cui si è soffermata l’assessore al ramo Laura Caltagirone: ” ‘Trabia in Sagra’ significa senza dubbio ricordare la nostra storia. Anche quest’anno siamo riusciti e a dar vita al connubio fra il Comune e l’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’, che grazie alla dirigente Varchi ha scelto di dar vita alla rievocazione storica su Trabia, i Lanza e i Florio”.

Durante la conferenza è stato presentato anche il direttore artistico che sta lavorando alla realizzazione della programmazione estiva. Si tratta di Vincenzo Balli, che – alla conferenza stampa di presentazione - ha ringraziato l’amministrazione per la fiducia accordatagli: “Siamo già pronti per un grande evento previsto per luglio. Sto riscontrando grande disponibilità dalla Pro Loco e dai commercianti di Trabia e San Nicola. Sono sicuro che insieme potremo fare grandi cose”.

